Racontez-nous votre confinement: «J’ai 74 ans et vis mon deuxième confinement»

D’ici quelques jours, la Belgique entrera dans la phase de déconfinement. Mais on le sait, il faudra encore patienter avant de voir une véritable évolution de la situation. En attendant comment avez-vous vécu cette période? Avez-vous des appréhensions pour le futur? Racontez-nous votre quotidien.

Suite à la crise du coronavirus, le 17 mars, Sophie Wilmès annonce le début du confinement en Belgique. Du jour au lendemain, le pays change de visage et les Belges doivent revoir leur quotidien. Télétravail, gestion des enfants, loisirs, école à la maison, solitude, ce confinement nous oblige à modifier nos envies, nos attentes. La Belgique doit faire front et la solidarité s’organise.

Aujourd’hui, le pays se prépare à sortir lentement du confinement. Sophie Wilmès a détaillé différentes phases de déconfinement avec plusieurs dates-clés: les 4, 11 et 18 mai, ainsi que le 8 juin.

Mais on le sait, il faudra encore patienter avant de voir une véritable évolution de la situation dans notre quotidien, alors l’occasion est belle de se pencher sur le vécu de ces dernières semaines. Dites-nous comment vous avez vécu ces changements dans votre quotidien? Avez-vous des craintes, des attentes en marge de ce déconfinement? Avez-vous déjà des projets pour l’après? Voyage, mariage, bébé, divorce, ou encore nouveau job ?

Comme Nicole Polmans, une de nos lectrices

Nicole Polmans, 74 ans, Oupeye: «J’ai 74 ans et vis mon deuxième confinement…»

J’avais 15 ans, l’âge de mes petits-enfants, lorsque nous fûmes «assiégés» par les troupes de l’ONU au Shaba (province du Congo). Nous étions 2 familles à la maison; dès que l’on mettait le nez dehors, des snipers nous tiraient dessus et notre voisin avait été tué. Comment passions-nous notre temps? Nous n’avions ni TV, ni smartphone, ni portable, ni internet…

Au début, mon frère et moi avons mis de l’ordre dans notre chambre, sur le bureau et dans nos cours, lavé les carreaux,….et reçu les félicitations de nos parents.

Un autre point positif, c’est que j’ai revu mes cours en lisant mes livres scolaires;… et j’ai enfin compris la physique et la géométrie qui m’étaient jusqu’alors totalement hermétiques.

Heureusement, il y avait les livres et un ami m’avait appris à souligner les réflexions, les pensées qui donnaient sens à la vie, à les apprendre par cœur ….cela m’a donné l’idée d’écrire un journal intime que j’ai perdu hélas au cours d’un des nombreux déménagements qui ont jalonné ma vie. Après une dizaine de jours nous avons été envahis et pillés par les soldats. Grâce à un lieutenant érythréen, nous pûmes nous échapper et nous réfugier chez une autre famille où se trouvaient déjà 2 autres familles. Je voudrais faire une parenthèse pour parler de Michel, ce lieutenant qui nous a sauvé; avant de nous séparer, il m’a prise à part et m’a dit: «c’est pour elle que je fais cela en risquant ma propre vie». Il a ôté son képi et m’a montré une photo de la vierge Marie. C’est pourquoi j’ai toujours voué mes enfants à Marie.

Les 15 jours suivants furent plus faciles pour nous car nous étions plusieurs ados…..et nous jouions au Monopoly, aux cartes, nous échangions nos pensées….Ce sont les parents qui se débrouillaient pour l’intendance (les hommes rampaient la nuit dans les maisons abandonnées pour trouver des vivres, la mamans se creusaient la cervelle pour faire la cuisine…)

Aujourd’hui, je n’ai pas l’impression d’être isolée. J’ai des enfants qui me téléphonent, des voisins qui proposent de faire mes courses, un ordinateur qui me permet de voir des vidéos, d’échanger avec mes petits-enfants qui sont tellement éloignés, des amis disséminés un peu partout en Europe.

Alors, j’ai de la chance. Mes 2 confinements m’auront beaucoup apporté: j’ai découvert qu’on avait une vie «intérieure», que la solidarité était indispensable à la survie, qu’il y avait autant d’avis qu’il y avait d’individus, ….et je suis devenue un peu plus tolérante….

Nicole Polmans, 75 ans, Oupeye: «Anniversaire d’une grand-mère confinée»

Ayant déjà vécu 2 confinements, je vous livre aujourd’hui mon témoignage sur l’extraordinaire potentiel des gens pour faire face à toute situation.

J’ai 75 ans aujourd’hui, je vis seule, mes enfants et petits-enfants sont confinés loin de chez moi….. Nous devions fêter cet anniversaire particulier en passant tout le week-end à Durbuy en famille (14 personnes), mais le confinement en a décidé autrement: chacun chez soi!

J’envisage donc de me préparer quelques toasts, de m’entourer des photos de tous ceux que j’aime, morts et vivants, et d’ouvrir une bouteille.

Et là…..avalanche d’émotions: doués en informatique, les enfants ont créé un groupe skype «apéro-corona» et pris rendez-vous à 19 h, ils ont découvert une charmante fleuriste qui, me sachant seule accepte de ma livrer une superbe jardinière, chaque famille a «inventé» un moyen d’être présent:Certains ont créé une vidéo musicale, d’autres ont envoyé des dizaines de petits papier où sont noté les souvenirs qui nous lient, des photos où sont présents tous ceux qui comptent dans ma vie, d’autres encore m’ont déposé un «sac-apéro» pour le soir…. Et mon gsm n’arrête pas de tinter: je reçois des messages de mes amis disséminés et confinés partout en Europe, et même des amis de mes enfants, soucieux de me «réconforter».

Je jure alors solennellement à mes petits enfants de ne jamais plus me moquer de la technologie moderne, d’essayer vraiment d’apprivoiser whatsApp et Viber!

Je prends surtout conscience que, si l’on ne peut changer les événements, la manière de les aborder dépend uniquement de nous. Cet anniversaire restera pour moi unique, magnifique et empli d’émotions merveilleuses…