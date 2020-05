Rue de Tournai: le chantier des trottoirs reprend

Le Covid-19 avait stoppé la pose des trottoirs en pierre bleue en l’artère commerciale du centre-ville.

Dans le cadre des travaux de remplacement des pavés de la rue de Tournai à Mouscron, l’administration communale tient à vous faire part des modifications de circulation qui seront mises en œuvre à partir du mardi 5 au samedi 9 mai ainsi que le 11 mai 2020.

Du mardi 5 mai à 7 heures au samedi 9 mai 2020 à 17 heures ainsi que le lundi 11 mai 2020 de 7 heures à 17 heures, la rue de Tournai sera interdite à la circulation et au stationnement. Une déviation sera mise en place via les rues Camille Busschaert, Léopold et Courtrai.

Circulation en demi-chaussée, le mardi suivant

Dès le mardi 12 mai à 7 heures, la rue de Tournai sera autorisée à la circulation en demi-chaussée afin de permettre la clôture du pavage restant.

L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie.

Le dépôt des sacs noirs pour la collecte se fera sur la première place de parking de l’îlot de stationnement de la rue Camille Busschaert et à l’angle du parking situé au carrefour des rues de Menin et Courtrai.

Une surveillance de chantier est assurée par les services communaux qui se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.

056 860 816 et 056 860 817.