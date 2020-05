Espagne: pas de public dans les stades tant qu’il n’y a pas de vaccin contre le coronavirus

Les compétitions sportives en Espagne ne pourront pas de dérouler devant un public tant qu’il n’y a pas de vaccin contre le Covid-19, a indiqué Irene Lozano, la présidente du Conseil espagnol des sports (CSD).

«Tant qu’il n’y a pas de vaccin, il est impensable d’avoir des matches avec public», déclare Irene Lozano, qui trouve qu’il est trop tôt pour donner une date pour une reprise du championnat de football à huis clos. «Pour le moment, il est impossible de fixer une date. Il faut d’abord analyser les chiffres du coronavirus».

Le gouvernement espagnol a donné jeudi le feu vert aux tests pour le coronavirus des athlètes par leur club à partir du 4 mai, ce qui ouvre la voie à une éventuelle reprise du championnat de football, arrêté après 27 journées.

Le protocole de retour à la compétition comprend le dépistage du coronavirus chez les joueurs et l’encadrement des équipes. Ces tests pourront être effectués par les services médicaux des clubs, et devraient avoir lieu entre mardi et jeudi.