Le site Arcelor sera dépollué et reconverti

Seize hectares du site Arcelor font partie des friches industrielles que le Gouvernement de Wallonie s’engage à reconvertir.

«Bonne nouvelle! Le site Arcelor de Marchin est concerné par la décision du gouvernement wallon de ce jour de rachat des friches. Le redéploiement de la vallée du Hoyoux continue. Au travail!» La sortie du ministre wallon Willy Borsus (Économie) sur son «plan friches» a réjoui le bourgmestre marchinois Éric Lomba sur les réseaux sociaux, en cette veille de 1er mai «confiné».

Dans les grandes lignes, le Gouvernement de Wallonie a accordé un mandat à la SOGEPA pour négocier le rachat des sites Carsid à Charleroi et ArcelorMittal à Liège. Son objectif? Reconvertir les friches industrielles pour y développer de nouvelles activités économiques génératrices d’emploi. Soit l’équivalent de 400 hectares de terrains industriels à dépolluer et reconvertir au rythme ambitieux de 100 hectares par an. À Liège, les opérations majeures se dérouleront en partenariat avec NOSHAQ et la SPI. Dans sa communication, le ministre Borsus ajoute que, «dans le cadre des discussions qui seront menées avec ArcelorMittal sur ses 4 sites (NDRL: Chertal, Haut-Fourneau 6, Haut Fourneau B et Cokerie d’Ougrée), d’autres surfaces seront également négociées, particulièrement le site de Marchin».

Tout le site à l’exception du hall HP5 toujours en activité

Pour faire partie du «plan friches», il a fallu aux Marchinois faire un peu de lobby… La zone concernée s’étend sur 16 hectares. Elle inclut les anciens bureaux, les halls HP3 et HP4 (fermés depuis la mise sous cocon de 2014) ainsi que les outils à l’arrière de l’église. «En fait, tout le site est concerné sauf la ligne d’électrozingage HP5 qui est toujours en activité. Avant les négociations de rachat entre la Région et Arcelor, il reste encore à faire l’étude de sol pour évaluer les coûts de dépollution, mais Charles Delloye nous a toujours assuré qu’elle était minime, évoque Éric Lomba. Ensuite, après le rachat? Qui, quoi, comment? Ce n’est pas la Commune qui est à la manœuvre, mais on a envie d’être acteur du redéploiement. En tout cas, il y a un réel potentiel. D’ailleurs, nous avons déjà eu des marques d’intérêt de la part d’investisseurs et de porteurs de projet. C’est un site particulier, en pleine nature. Et cela peut être une opportunité.»

Niveau agenda, le dossier marchinois arrivera-t-il en fin de programme au vu des devoirs d’évaluation de la dépollution? «Je ne pense pas. La dépollution ne sera pas importante. Et on pourrait tirer avantage de la petitesse du site par rapport aux autres retenus dans ce plan friches. De plus, il y a une demande de superficies pour du développement économique sur Huy-Waremme et cela intéressera la SPI. On ne sera pas les premiers, mais pas les derniers», estime le bourgmestre marchinois.

