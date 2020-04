Échec des négociations dans le secteur métallurgique

Les négociations enntre le front commun syndical du secteur de la métallurgie avec la fédération patronale Agoria sur l’application du Guide Générique «Travailler en Sécurité» visant à prévenir la propagation du Covid-19 ainsi que l’adaptation de son contenu au regard du secteur n’ont pas abouti.

«Le retour au travail dans le secteur ne sera possible que si la sécurité de chacun est garantie, et ce en concertation avec les représentants des travailleurs», estiment les syndicats socialiste, libéral et chrétien.

Selon les syndicats, la fédération patronale refuse que le CPPT décide des mesures à prendre lorsque la distance sociale de 1,5 m ne peut être respectée, alors qu’il s’agit d’une question pour laquelle le CPPT est compétent.

«Les syndicats regrettent amèrement qu’aucun accord n’ait pu être conclu. Il est d’une évidence absolue que nous refusons et refuserons toujours de subordonner la santé des travailleurs au redémarrage économique!», concluent les syndicats.

De son côté, Agoria dit ne pas comprendre ce rejet des syndicats. «Ce qui nous importe depuis le début de la crise, c’est d’abord la santé de tous, y compris donc celle des employés.» «Nous ne voulons prendre aucun risque. Et cela a également été notre principale préoccupation lors des négociations avec les syndicats, ces dernières semaines», a déclaré jeudi soir la fédération de l’industrie technologique qui regrette cette «occasion manquée».