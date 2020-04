Berchem-Sainte-Agathe distribuera des masques à ses habitants à partir du 11 mai

Une commande de 3.100 masques pour jeunes enfants de 5 à 11 ans doit être livrée plus tard dans le courant du mois de mai. Photo News (Illustration)

Berchem-Sainte-Agathe a procédé à l’achat de 25.000 masques en tissu réutilisables qui seront distribués à ses habitants à compter du 11 mai, a indiqué ce jeudi la commune.

La distribution se fera de manière progressive. «Un ordre de priorité a été établi pour la distribution en tenant compte des situations dans lesquelles se trouvent certains de nos concitoyens socialement et économiquement fragilisés», précise le bourgmestre Joël Riguelle.

La première vague concernera les Berchemois isolés de plus de 65 ans, les personnes de plus de 11 ans vivant dans un logement social et les commerçants dont les activités vont reprendre le 4 mai (2 masques par commerce). Par la suite, ce seront les ménages avec des enfants susceptibles de retourner à l’école qui seront concernés. Suivront alors les autres habitants par ordre alphabétique.

Une commande de 3.100 masques pour jeunes enfants de 5 à 11 ans doit par ailleurs être livrée plus tard dans le courant du mois de mai.

Le groupe Berchem Solidarity continue de coordonner la confection de masques en tissu faits par et pour les Berchemois en mettant à disposition des kits de couture.

L’administration reste ouverte

Le personnel communal sera équipé en masques chirurgicaux (FFP1 3 plis). Du gel, des gants et des lingettes seront à sa disposition dans les bureaux. Les équipes d’entretien assureront un nettoyage des locaux et une désinfection des lieux d’accueil, en collaboration avec une société privée.

Les services administratifs restent ouverts au public, sur rendez-vous préalablement établi par téléphone ou par mail.

Saint-Josse-ten-Noode a initié sa distribution de masques à ses habitants dès le 21 avril et Auderghem a fait de même mardi matin. Les différentes communes bruxelloises ont passé des commandes et ont organisé la confection de masques. Elles se préparent à les distribuer à leurs habitants en perspective du déconfinement.