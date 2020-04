Coronavirus: les postes médicaux avancés démantelés en Province de Namur

Les postes médicaux avancés (PMO) installés le 18 mars devant plusieurs hôpitaux de la Province de Namur sont en cours de démantèlement, a indiqué ce jeudi l’instance provinciale.

Le faible afflux de patients ne justifie pas leur maintien et ils n’apparaissent pas comme une solution pour accueillir le dépistage des citoyens de l’entité.

Comme la Province de Namur a été relativement épargnée par le Covid-19, les PMO sont restés en veille. Il a été envisagé de les convertir en structures d’accueil pour la phase de dépistage mais cette éventualité n’a pas été retenue. Tant les hôpitaux que les cercles de médecine ont donc marqué leur accord en vue de leur démantèlement.

En outre, «ces structures sont mal dimensionnées pour cette tâche qui pourrait générer trop d’affluence devant les hôpitaux et donc entraver leur bon fonctionnement», a expliqué la Province de Namur. «Leur répartition géographique n’est pas idéale non plus pour réaliser ce testing», a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte, le démontage des PMO a commencé ce 30 avril. D’autres solutions sont d’ores et déjà envisagées pour la partie dépistage, ont encore précisé les autorités provinciales.