Les championnats d’Europe de natation, déjà postposés en août, reportés à 2021

Les championnats d’Europe de natation prévus à Budapest, déjà postposés au mois d’août, sont reportés à 2021, a annoncé la fédération hongroise de natation ce jeudi.

L’événement devait se tenir du 11 au 24 mai et avait été reporté au mois d’août en raison de la crise du coronavirus. «Il est pratiquement certain que nous ne pourrons organiser les championnats d’Europe cette année», a expliqué le président de la fédération hongroise de natation, Sandor Wladar ce jeudi à la télévision nationale M1. «En le reportant à l’année prochaine, la Ligue européenne pourra gérer le dossier lors de son congrès en novembre et trouver une nouvelle date».

Le gouvernement hongrois a décidé dans la journée de n’autoriser les événements publics que devant maximum 500 personnes jusqu’au 15 août.