Coronavirus: accord entre partenaires sociaux sur la réouverture des commerces non-alimentaires

Les interlocuteurs sociaux du commerce ont signé une déclaration commune fixant les conditions pour un redémarrage en toute sécurité des magasins non-alimentaires le 11 mai, indiquent-ils ce jeudi.

Il est demandé aux entreprises d’appliquer strictement les mesures imposées par le gouvernement pour la réouverture de leurs magasins (respect des distances de sécurité et nombre de clients limités). Les mesures de sécurité nécessaires doivent par ailleurs être prises afin de garantir le respect de la distanciation sociale dans les rues commerçantes et les centres commerciaux, plaident-ils également.

Les syndicats CGSLB/ACLVB, CNE/ACV Puls et Setca/BBTK, d’une part, et Comeos, l’UCM et l’Unizo, d’autre part, ont approuvé conjointement le guide de recommandations élaboré par le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail en vue de la sortie progressive du confinement.

Concertation sociale cruciale

Les partenaires sociaux se sont également mis d’accord sur un plan (Phoenix) qui décrit les mesures à prendre. Le document contient des lignes directrices qui doivent être suivies avant la réouverture et d’autres qui doivent l’être dans les zones accessibles uniquement au personnel et celles qui le sont aux clients.

La concertation sociale, qui doit avoir lieu le plus tôt possible et avant la réouverture, joue un rôle crucial dans la reprise à venir, insistent les différentes organisations.

Celles-ci demandent en outre aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire dans les rues commerçantes. Elles demandent également aux centres commerciaux, en collaboration avec les enseignes, de prendre les mesures nécessaires et appellent les clients à respecter scrupuleusement la distanciation sociale et à éviter des groupements afin de limiter la propagation du virus.