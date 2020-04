Le coronavirus va-t-il compromettre la rénovation de l’abbaye de Bonne-Espérance?

La crise sanitaire a privé les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance de toutes leurs ressources. De quoi notamment compromettre les travaux de rénovation.

Bonne-Espérance à Estinnes, c’est plus qu’une école. C’est surtout une abbaye dont l’installation remonte au XIIe siècle, qui s’étend sur un site de 13 hectares et qui est en rénovation depuis 25 ans. Si les fonds ont souvent manqué, la situation s’était plutôt éclaircie ces dernières années.

Actuellement, les rénovations sont soumises à un accord-cadre conclu entre la Région wallonne et les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance, ASBL qui cogère le site avec le collège.

L’accord court pour une période allant de 2013 à 2023. Durant ces dix ans, la Région s’est engagée à financer les chantiers réalisés à raison de 400 000€ par an. Depuis sept ans, différents bâtiments de l’abbaye ont eu droit à leur lifting, avec le remplacement des charpentes, des châssis, la rénovation des façades…

Sites horeca fermés

Mais comme partout, la crise du coronavirus frappe. Et risque de mettre un coup d’arrêt à la rénovation. Car si la Région wallonne s’est engagée à financer les travaux, les Compagnons aussi, à hauteur de 5%. Cela peut sembler peu, mais c’est beaucoup vu l’ampleur des travaux pour une petite ASBL.

Celle-ci tire ses revenus de l’accueil des visiteurs et de l’organisation de diverses activités culturelles, festives. Elle gère également deux sites Horeca sur le site: le Moulin et le Tournebride. La crise sanitaire a imposé leur fermeture et les visiteurs sont absents. Ce sont les seules ressources de rentrées financières pour couvrir la part non subsidiée des travaux et les frais d’entretien du site.

Si les rentrées sont à zéro, les charges sont toujours là. Des bâtiments, mais aussi du personnel: les Compagnons, pour aider le collège à entretenir le site, assument les salaires de quatre ouvriers toujours au travail.

Moissons compromises

Autre tuile à venir: l’annulation, partielle ou totale, de la 27e édition de la Fête de la Moisson, censée se dérouler le dernier week-end d’août, qui amène une quinzaine de et fait rentrer de l’argent dans les caisses.

Et donc, l’ASBL a décidé de se tourner vers ses membres, la communauté «Bones» (anciens élèves, profs, amis) et les amoureux de patrimoine en lançant un appel aux dons.

Ceux-ci peuvent se faire de deux manières: soit via la Fondation Roi Baudouin via le compte BE10 0000 0000 0404, accompagné de la mention: LJ3810-Vellereille-Les-Brayeux-Bonne-Espérance, soit via le compte de l’ASBL (BE 86 3710 4177 6350). Ceux qui pensent à long terme et qui aiment vraiment beaucoup Bonne-Espérance peuvent aussi penser aux legs en duo qui permettent aux héritiers de personnes sans enfants de ne pas payer les droits de succession.