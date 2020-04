L’Arctic Race of Norway n’aura pas lieu en 2020

L’Arctic Race of Norway, épreuve par étapes (2.Pro) programmée en août, n’aura pas lieu en 2020, ont annoncé ce jeudi les organisateurs. La course reprendra en 2021 le même tracé prévu cette année.

«Samedi 25 avril, le gouvernement norvégien a étendu l’interdiction des événements de plus de 500 participants jusqu’au 1er septembre», ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. L’Arctic Race of Norway aurait dû démarrer de Tromso le 6 août et se terminer à Harstad le 9 août. «La course attire des dizaines de milliers de spectateurs», a déclaré Knut-Eirik Dybdal. «Ces célébrations publiques spontanées sont une partie importante de l’Arctic Race of Norway. Avec les restrictions à 500 participants, il ne sera pas possible d’organiser l’événement. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter la course à l’année prochaine.»

Les organisateurs disent être en contact avec leurs partenaires et les communautés locales pour «explorer des activités alternatives, dans le strict respect des réglementations gouvernementales.»

Le Kazakh Alexey Lutsenko s’était imposé l’an passé, tandis que Dylan Teuns s’était adjugé l’édition 2017.