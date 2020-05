Coronavirus: les jeunes enfants ne doivent pas porter de masque, selon les pédiatres

Demander aux jeunes enfants de mettre un masque n’est pas réaliste et ne repose pas sur des preuves scientifiques, a réagi le groupe de travail «Covid-19» des pédiatres belges.

«Porter un masque n’est ni nécessaire ni réaliste à cet âge», plaide Dimitri Van der Linden, porte-parole de la «Belgian Pediatric Covid-19 Task Force». «Les enfants doivent vivre normalement. Nous ne devons pas leur imposer cette charge mentale et créer une génération d’anxieux», exprime l’infectiologue pédiatrique.

Rien ne démontre qu’une telle mesure serait efficace sur le plan scientifique, estime-t-il. «Nous observons jusqu’à présent que le Covid-19 n’est pas dangereux pour les enfants et que leur pouvoir de transmission est moins important que celui des adultes entre eux», précise-t-il.

Obligation qu’à partir de la 6e primaire

D’autres mesures d’hygiène sont plus appropriées, comme se laver les mains. Le groupe de travail des pédiatres a prévu d’en discuter dans les prochains jours avec les experts chargés de la stratégie de déconfinement. Dimitri Van der Linden souligne l’importance d’une approche coordonnée, pour adopter «une attitude logique et respectueuse de l’enfant».

Dans les écoles, le masque ne sera obligatoire qu’à partir de la 6e primaire. L’obligation de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun à partir du 4 mai concerne les usagers de 12 ans et plus.