Le débrief du jour: Les décès au plus bas depuis un mois | Alerte aux orages | Les sociétés de Bernard Tapie en liquidation

Coronavirus: le nombre de décès quotidiens en baisse; Les orages vont éclater en fin d’après-midi et ce soir; Bernard Tapie perd une bataille judiciaire: voici ce qu’il faut retenir, entre autres, ce jeudi 30 avril.

1. Coronavirus: moins de décès quotidiens

Le Centre de crise et le SPF Santé publique ont présenté les chiffres du jour. On déplore 111 décès supplémentaires, un nombre en diminution par rapport aux jours précédents et au plus bas en l’espace d’un mois.

2. Un arbre a bloqué l’autoroute A8

Ce jeudi matin, un arbre a entravé deux bandes de circulation sur l’autoroute A8, à hauteur de Lessines en direction de Bruxelles. L’axe a été fermé le temps des opérations. Aucune victime n’est à déplorer.

3. Alerte aux orages, le 1722 activé

L’IRM place l’ensemble du pays en alerte jaune ce jeudi, de 17 h à minuit. Des averses particulièrement abondantes pourraient être constatées localement.

4. Une centaine de plaintes contre la police

Justifiées ou pas, le Comité P devra se prononcer sur la centaine de plaintes (environ) qui lui ont été adressées suite à des contrôles policiers dans le cadre des contrôles liés au confinement.

5. Les sociétés de Bernard Tapie en liquidation

Un tribunal français a prononcé jeudi la liquidation judiciaire des sociétés de Bernard Tapie, en rejetant son plan de remboursement de plus de 400 millions d’euros auquel il a été condamné dans l’affaire de l’arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais.

