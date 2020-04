Gabriel, policier et ancien participant de Koh-Lanta, demande aux Belges de «respecter les mesures afin de faire reculer le coronavirus»

Gabriel Gubbels, qui a participé à l’édition 2016 de Koh-Lanta, en Thaïlande, est aussi policier à l’aéroport de Charleroi. Il adresse un message à la population au moment où le déconfinement progressif s’annonce.

- Mais aussi: le site web www.info-coronavirus.be le et le compte Twitter du SPF Santé .

- Numéros utiles: tous les ressortissants belges qui se retrouvent coincés dans un pays étranger peuvent contacter le call center du SPF Affaires étrangères au 02/501.40.00 (de 9h à 20h, heure belge). Pour tout autre question, afin de désengorger les postes de garde de médecine générale, une ligne spéciale a été mise en place: 0800/14 689 (entre 8h et 20h).

En 2016, Gabriel s’était glissé jusqu’en finale de l’émission de TF1 «Koh-Lanta», en Thaïlande. Il s’était incliné lors de la fameuse épreuve des poteaux face à Pascal et la grande gagnante Wendy.

C’est dans un message de la police fédérale que l’on a retrouvé Gabriel Gubbels, qui est actif dans la police aéroportuaire à l’aéroport de Charleroi.

L’ancien candidat de Koh-Lanta rappelle aux Belges de garder leurs distances et de respecter les règles alors que les mesures vont s’assouplir progressivement.

Une nouvelle phase dans l'assouplissement très progressif des mesures liées au corona débutera lundi. Mais n’oubliez pas : gardez vos distances et respectez les règles ! Faites preuve de volonté, de persévérance et de discipline, comme Harry et Gabriel. #ensemblecontrelecorona pic.twitter.com/YvzI6FVAUx