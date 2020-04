Coronavirus: les nouvelles hospitalisations sont sous la barre des 200, mais peinent à diminuer

Éviter de saturer les hôpitaux: c’était l’un des objectifs des mesures de confinement décidées en Belgique. Alors que le déconfinement arrive, tous les regards se tournent vers les hospitalisations.

Les derniers chiffres des hospitalisations sont contrastés dans notre pays. La baisse des lits occupés est claire et nette dans les rapports de Sciensano, l’institut de santé publique.

Pourtant on constate que le ralentissement des nouvelles entrées est moins marqué ces derniers jours.

Sur ce graphique montrant les nouvelles hospitalisations par jour, on constate que la tendance est bien à la baisse, mais que les chiffres restent proches des 200 nouvelles admissions sur les deux dernières journées.

Avant cela, il y a eu un creux de deux jours, mais il s’agit plutôt de l’effet week-end, qui est bien visible chaque semaine.

En effet, une diminution se produit quasiment chaque dimanche et le lundi, avec donc moins d’entrées. C’est ce qui s’est encore produit cette semaine, avec une diminution notable qui nous a approchés des 100 nouvelles hospitalisations.

Mais les nombres repartent à la hausse depuis mardi.

Objectif 100?

L’idée martelée par le virologue Marc Van Ranst était de passer sous un certain seuil pour pouvoir lancer le déconfinement.

Il l’a rappelé ce samedi, sur la chaîne VTM, estimant que le nombre de nouvelles hospitalisations devait encore baisser et devait passer «sous la barre des 100 par jour» pour qu’on autorise les magasins à rouvrir le 11 mai, afin de ne pas prendre le risque de remettre trop de pression sur le système de soins de santé.

Il faisait cette remarque en s’inquiétant de voir que le nombre de nouvelles admissions tournait toujours autour de 200 et ne diminuait pas la semaine dernière.

Als criterium voor de start van de exit gaat het NIET over het aantal doden (zoals verkeerdelijk in de krant stond) maar over het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Dit aantal daalt al een week niet meer en blijft hangen boven de 200 per dag. pic.twitter.com/1rtfsQpJ8U