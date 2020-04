La Sicile prête à offrir des billets d’avion et des nuits d’hôtel pour relancer son tourisme

Le gouvernement régional de Sicile va débloquer 50 millions d’euros pour relancer son tourisme.

La Sicile s’apprête à payer la moitié des vols des touristes et le tiers des nuits d’hôtel et des tickets pour les musées et sites archéologiques, annonce le DailyMail. Les pertes cumulées depuis le 10 mars, et le début du confinement, sont estimées à 1 milliard d’euros.

Les bons seront accessibles sur le site touristique de l’île.

En Italie, 13% de PIB provient du tourisme et le pays est déjà en train de trouver des moyens pour relancer le secteur dès la fin du confinement, prévue le 4 mai.

Ils réfléchissent par exemple à des moyens pour respecter la distanciation sociale sur les plages.