La Ligue des droits humains appelle le gouvernement à régulariser les sans-papiers

Selon l’association, leur accès aux droits sociaux et sanitaires relève notamment d’un enjeu de santé publique.

La Ligue des droits humains (LDH) appelle jeudi le gouvernement à agir en faveur de la régularisation des personnes sans-papiers au plus vite, afin de leur permettre de «vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine.»

Alors que le gouvernement a pris toute une série de mesures afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus en Belgique, «aucune décision n’a été prise concernant les personnes dites «sans-papiers»«, dénonce jeudi la Ligue des droits humains (LDH) dans un communiqué.

Si les personnes dépourvues de titre de séjour ne peuvent actuellement quitter le territoire en raison de la pandémie, elles se trouvent également «dans l’impossibilité de circuler, dans l’impossibilité de travailler, sans accès aux droits sociaux, et donc sans moyens de survie».

L’association tient à alerter les autorités sur la «précarité sévère» ainsi que sur les mauvaises conditions d’hygiène auxquelles font face les personnes sans-papiers, confinées chez elles, parfois en grands groupes, dans des occupations ou des squats. «Il en va d’abord du bien-être des personnes concernées mais aussi d’un intérêt évident de santé publique. Il s’agit de protéger la population tout entière qui doit lutter de manière solidaire contre cette pandémie, sans négliger les personnes précarisées parce que sans papiers, car tout le monde doit avoir accès aux soins de santé et au dépistage.», souligne la Ligue des droits humains, qui invite les autorités à s’inspirer des initiatives mises en place en Italie, en Espagne et au Portugal.

Selon l’association, l’Italie s’apprêterait à régulariser 600.000 personnes et l’Espagne a mis au point un système de registre d’attente qui fournit un strict minimum de droits aux migrants comme aux demandeurs de protection internationale pour accéder, par exemple, à un logement et à des tests et des soins. Le Portugal, quant à lui, a décidé de régulariser les personnes migrantes ayant demandé le séjour.