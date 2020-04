Coronavirus: distribution de masques à partir du 6 mai à Liège et dans son arrondissement

La distribution de masques aux citoyens de Liège et de son arrondissement commencera le 6 mai, a fait savoir jeudi Liège Métropole, l’ASBL regroupant les bourgmestres des communes de l’arrondissement de Liège.

Les 24 villes et communes de l’arrondissement (Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz et Visé) ont commandé, mi-avril, plus d’un million de masques en tissu lavables et réutilisables, afin d’en fournir gratuitement deux à chaque habitant. La première livraison de masques est arrivée cette semaine et la distribution commencera donc le mercredi 6 mai.

«Elle se poursuivra durant le mois de mai, au rythme des livraisons», précise l’ASBL.

Chaque ville ou commune, en fonction de ses caractéristiques (taille, densité, superficie, type d’immeubles...) déterminera les modalités de distribution des 2 masques par habitant.