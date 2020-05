INFOGRAPHIE | La phase 1A du déconfinement commence ce lundi 4 mai: qu’est-ce qui change?

La première des trois phases de déconfinement débute ce lundi 4 mai.

Sophie Wilmès, Première ministre, a confirmé que la phase 1A du déconfinement commencerait bien ce lundi 4 mai.

Cette étape inaugurale dans la première phase concerne principalement la relance des entreprises, pour autant qu’elles respectent les règles de distanciation sociale, favorisent les bonnes pratiques (port du masque) et privilégient le télétravail; l’accès classique aux soins de santé; et l’ouverture des merceries et magasins de tissu pour accélérer la fabrication des masques.

Les jardineries, pépiniéristes, magasins de bricolages, drive-in de fast-food et parc à conteneurs sont déjà ouverts depuis la mi-avril. Tout comme les magasins d’alimentation, night shops, restauration à emporter, les crèches, qui sont ouverts depuis le début du confinement, décrété le 17 mars.

La règle imposant de rester chez soi – sauf pour raisons professionnelles, faire les courses, pour des soins – est toujours d’application. L’activité physique, sans contact et en extérieur, est permise avec deux personnes au maximum, en respectant les distances de sécurité.

Les transports en commun fonctionneront toujours. Tous les voyageurs de plus de 12 ans devront se couvrir le visage (avec un masque, une écharpe ou un foulard) dès leur entrée en gare, en station ou sur le point d’arrêt.

Pour le traçage, la phase test devrait débuter ce lundi 4 mai et être officiellement lancée le 11 mai, au moment du déploiement de la phase 1B.

Nous avons synthétisé ces mesures dans le tableau ci-dessous:

Pour tous les autres commerces, sans discrimination de taille et de secteur, ce sera pour la phase 1B, qui sera déployée, au plus tôt, le 11 mai.

Les autres dates provisoires sont le 18 mai pour la phase 2 (reprise des cours, de la vie sociale, des commerces avec contacts physiques, des sports d’équipe) et le 8 juin pour la phase 3 (restaurants, cafés, bars, voyages, camps de jeunes, etc.)