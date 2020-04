VIDÉO | «Stay home», la chanson qui soutient les techniciens du spectacle

Romano Nervoso vient de sortir un single dont les revenus seront entièrement reversés aux techniciens de scène.

Stay home! Le message est on ne peut plus clair et il est asséné par Romano Nervoso. Hier jeudi, le rockeur louviérois a gratifié ses fans d’une petite surprise: un nouveau single composé et enregistré en deux temps trois mouvements où Giacomo, le patron du groupe, joue de tout, à l’exception du solo de guitare, fourni par Shanka du groupe français No One Is Innocent.

L’inspiration du titre: le coronavirus bien entendu, qui engendre un morceau punk, énervé, mais surtout caritatif: tous les bénéfices engendrés par le téléchargement du single seront reversés: 50% à son label, l’indépendant Mottow Soundz, et 50% à l’ATPS, l’association des techniciens professionnels du spectacle en Belgique. «Les ingés-sons, ingés-light, stagemen, etc. Ces gens n’ont pas le statut d’artistes en Belgique», note Giacomo. Et donc pas les mêmes droits.

La profession, à l’arrêt depuis la mi-mars, ne voit pas encore le bout du tunnel et perdra deux mois d’intense activité, les festivals d’été ayant été annulés. C’est celle qui souffrira le plus de la crise et celle qui sera probablement la plus oubliée. Pour les soutenir, rendez-vous donc sur le site du label du groupe, www.mottowsoundz.com

Et si vous en voulez plus, rappelons que le groupe vient de sortir son nouvel album, The Return of The Rocking Dead.