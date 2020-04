Allemagne: un vaccin administré à un groupe-test de 12 personnes

La société pharmaceutique allemande Pfizer n’est pas la seule entreprise plancher sur un vaccin contre le COVID-19. La semaine dernière, on a appris que des chercheurs de l’université d’Oxford avaient commencé à faire des essais sur des humains.

Ces derniers jours, un vaccin contre le coronavirus a été administré à 12 personnes en Allemagne. Il s’agit du candidat vaccin BNT162 des sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech. Les deux laboratoires espèrent pouvoir bientôt commencer les tests aux États-Unis, mais attendent toujours l’approbation des autorités locales, font-elles savoir jeudi.

Les autorités allemandes ont donné leur feu vert aux essais sur l’homme le 22 avril, et aux États-Unis, l’approbation pourrait intervenir la semaine prochaine. Dans la première phase de tests, 200 sujets sains âgés de 18 à 55 ans recevront le vaccin candidat. Lors du deuxième tour, les chercheurs vaccineront 500 personnes, dont des personnes de plus de 55 ans et des personnes souffrant d’un trouble chronique.

Quatre variantes du vaccin sont testées à différentes doses afin de déterminer celle qui fonctionne le mieux et le plus rapidement possible.

Selon les deux sociétés, si le vaccin s’avère efficace, des millions de doses pourraient être livrés d’ici la fin de l’année.

Pfizer n’est pas la seule entreprise plancher sur un vaccin contre le COVID-19. La semaine dernière, on a appris que des chercheurs de l’université d’Oxford avaient commencé à faire des essais sur des humains. Si les résultats sont positifs, il sera peut-être possible de commencer la distribution dès le mois de septembre. Au total, plus de 80 études sont en cours sur un vaccin, dont une dizaine sont des essais cliniques.