Le Belge a mangé moins de viande en 2019

La consommation de viande rouge fraîche a diminué de 3% en volume dans les foyers l’an dernier par rapport à 2018. Pour la charcuterie, la baisse est de 0,6%, selon les chiffres de GfK Belgium, qui a tracé les achats alimentaires de 5.000 familles belges à la demande du centre flamand de marketing agricole et de la pêche (VLAM). Le Belge alterne volontiers viande rouge avec volaille, poisson et plat végétarien, selon l’étude.

L’an dernier, les Belges ont consommé 16,4 kilos de viande rouge (porc, bœuf, veau, agneau, mouton et viande de cheval) par personne, soit 315 grammes par semaine.

Le consommateur a également acheté 8,4 kilos de volaille ou gibier, 4,6 kilos de poisson frais, mollusques ou crustacés et 0,35 kilos de substituts végétariens.

À long terme, la proportion d’achat d’alternatives à la volaille et à la viande augmente même si elle reste limitée à 1,1%.

De la viande 1 à 5 fois par semaine

Sept personnes sur dix disent manger de la viande (viande rouge, volaille et gibier) une à cinq fois par semaine, 19% en mangent plus souvent et 9% moins souvent ou jamais.

«Le Belge profite donc régulièrement et volontairement d’un morceau de viande, en alternance avec du poisson et des légumes», souligne le VLAM.

La gamme de viande achetée reste relativement stable au fil des ans: les mélanges de viande (y compris la viande hachée) restent le segment le plus important de la viande rouge avec 36% du volume, suivi du porc pur avec 31%. La viande de bœuf pur a pu faire passer sa part de 25% à 26% en 2019. Le veau ne représente qu’un petit segment de 3%.

Dans l’acte d’achat, le pays d’origine a également pris davantage d’importance, pour 61% des sondés, contre 52% en 2013. «Ils préfèrent la viande belge parce qu’elle est souvent moins chère, qu’elle soutient l’économie locale, qu’il y a des contrôles stricts et des normes élevées, qu’elle est plus respectueuse de l’environnement (en termes de transport) et qu’elle est plus fraîche», note le centre flamand.

Les chiffres représentent les trois quarts de la consommation de viande, le dernier quart se faisant hors domicile (horeca, travail, école, etc.).