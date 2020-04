Un jeune sans permis arrêté après une course-poursuite

Un jeune homme de 23 ans, qui ne possède pas de permis de conduire, a engagé, au volant de la voiture de sa mère, une course-poursuite avec la police mardi soir vers 20h15, chaussée de Haecht à Haren, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

Il a été mis à disposition des autorités judiciaires pour entrave méchante à la circulation. Un policier a été légèrement blessé.

Une patrouille de la police de Bruxelles-Ixelles a voulu procéder au contrôle de H.G., après qu’il eut brûlé un feu rouge et emprunté une bande de circulation réservée aux bus. Le jeune conducteur a alors tenté d’échapper aux policiers. Il a brûlé un second feu rouge, roulé à contre-sens et atteint une vitesse de 120 km/h en ville. Une fois son véhicule à l’arrêt, il a enclenché une marche arrière qu’il n’a finalement pas exécutée. Un policier s’est toutefois blessé au dos en reculant brusquement, craignant de se faire rouler dessus.

Après contrôle, les policiers ont constaté que le chauffard n’était pas détenteur du permis de conduire, qu’il avait emprunté le véhicule de sa mère et qu’il était de plus en possession d’une faible quantité de stupéfiants. Le jeune homme est déjà connu des services de police.

Des procès-verbaux ont été dressés pour détention de stupéfiants, déplacement non essentiel ne respectant pas les mesures Covid et diverses infractions de roulage.