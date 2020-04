EN IMAGES | Un tatouage par jour de confinement: le défi insolite d’un tatoueur londonien

Chris Woodhead, un tatoueur londonien, s’est lancé un défi insolite, et très adapté à sa profession: un tatouage par jour de confinement, sur son corps.

L’espace disponible commence à se réduire sur le corps de Chris Woodhead, tatoueur de Walthamstow, dans le nord-est de Londres (Royaume-Uni), mais il tient son pari. Avant le confinement, le tatoueur londonien comptait déjà plus de 1000 motifs sur son corps.

Depuis lors, il en a ajouté 44, soit un par jour de confinement: des dés, un scorpion, un palmier, un cœur, des cerises, des phrases, des hommages aux services de santé, etc.

Il les présente chaque jour sur son compte Instagram.

Sans travail, les salons de tatouage étant fermés, et confiné avec son épouse, il s’est donc exercé sur lui-même. Pour son bien-être psychique. «Je tournais en rond, sans savoir quoi faire et en mangeant toute la nourriture dans mes placards. C’est thérapeutique. Me tatouer tous les jours, chaque après-midi entre 14 h et 16 h, permet de structurer ma journée. Je tatoue ce qui me vient à l’esprit», a-t-il déclaré à la BBC.

Pour ce faire, il n’utilise pas un pistolet électrique, massivement utilisé dans les salons de tatouage, mais une simple aiguille. Une technique «low-tech» qui serait moins douloureuse. «C’est difficile d’être précis et ça prend plus de temps par contre», confirme Chris Woodhead.

Le tatoueur londonien estime qu’il lui reste de la place pour un mois de tatouages. En espérant pour lui que le confinement ne dure plus trop longtemps…