Epicura avertit: n’attendez pas pour consulter pour des pathologies hors-Covid

Les consultations hors Covid-19 sont en chute libre à Epicura: -50%. Pour le corps médical, il ne faut pas attendre pour consulter au risque d’aggraver les pathologies.

Par peur de déranger les professionnels ou par crainte de contracter le coronavirus en se rendant à l’hôpital, certains patients évitent de contacter leur médecin spécialiste alors que leur état le nécessite. Cela se traduit par une chute de plus de plus de 50% des consultations hors Covid-19 aux urgences depuis le début de la crise du coronavirus. Le corps médical de l’hôpital a indiqué qu’il ne faut pas attendre avant de consulter les spécialistes via les urgences, pour éviter une aggravation des pathologies.

«Un patient souffrant, par exemple, de douleurs abdominales se présentait aux urgences après 24 heures, avant la crise. Aujourd’hui il attend parfois trop longtemps et la pathologie s’est aggravée», a expliqué le Dr Pascal Remy, chef de service de chirurgie digestive à Epicura. «Nous nous retrouvons parfois devant des pathologies gravissimes qui mettent en péril de pronostic vital.»

L’hôpital, pas plus dangereux que le supermarché

Pour Pascal Remy, il n’y a pas de raison de changer ses habitudes en cas de problème de santé. «Les patients ne doivent pas avoir peur d’attraper le Covid-19 en se rendant aux urgences. Il y a un circuit dédié pour les patients Covid et le risque de contamination n’est donc pas plus important aux urgences que dans un grand magasin.»

Toutes les précautions sont prises, comme les mesures de distanciation sociale, l’espacement des rendez-vous, le port du masque, des dispositifs d’hygiène des mains…

L’hôpital propose, par ailleurs, plusieurs possibilités de prise en charge des patients hors-Covid, notamment par téléphone ou encore par vidéoconférence. Pour prendre un rendez-vous virtuel, les patients peuvent appeler le 078 150 170.

Plus de 5000 consultations ont été réalisées par téléphone depuis le début du confinement à Epicura.