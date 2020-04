VIDÉO | Le bras droit de Donald Trump se balade sans protection dans une unité Covid-19

Le vice-président américain Mike Pence a refusé mardi de porter un masque sanitaire lors d’une visite dans un hôpital, au mépris des règles de cet établissement, s’attirant ainsi de nombreuses critiques en pleine pandémie de coronavirus.

Le vice-président, qui rendait visite au personnel hospitalier et à des malades, était notamment le seul à ne pas porter un masque dans une chambre surchargée. On le voit également saluer des patients avec le coude.

US VP Pence faced criticism after walking into the Mayo Clinic in Minnesota without wearing a face mask. Others there wore one, according to reporters traveling with him. Afterward, Pence said he wasn't wearing a mask because he's often tested for Covid-19 https://t.co/JrWIml6guV pic.twitter.com/FwkG3vPksh