Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

ARTICLE ACTUALISÉ EN PERMANENCE | Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 30 avril.

Christie Morreale: «Nous voulons que tout le monde puisse être testé en Wallonie»

Dans un premier temps, ce sont les aides familiales et les infirmières à domicile qui seront testées.

Des masques et du gel hydroalcoolique à disposition dans certaines gares

En plus de cette mesure, le port du masque sera obligatoire dans les gares, sur les quais et à bord des trains dès le 4 mai prochain.

Afrique du Sud: le nombre de contaminations passe la barre des 5.000

Le nombre de cas de nouveau coronavirus en Afrique du Sud a dépassé mardi le chiffre symbolique de 5.000, après une augmentation de 354 en un jour, a indiqué le ministère de la Santé.

La capitale australienne Canberra est parvenue à se défaire du coronavirus

Il s’agit du premier territoire du pays à se débarrasser du virus qui a coûté la vie à trois personnes dans l’entité fédérée.

Vingt grands festivals de cinéma s’unissent autour d’un événement virtuel

L’événement «We Are One: A Global Film Festival» rassemblera les festivals de Cannes, Venise et Berlin, entre autres.

En Chine, un possible vaccin se fabrique déjà à grande échelle

Dans de vastes installations de Changping, des laborantins contrôlent la qualité du vaccin expérimental, à base de pathogènes inertes, déjà produit à des milliers d’exemplaires.

Tous les élèves de 6e primaire devront porter le masque, peu importe leur âge

Samedi dernier, Caroline Désir, ministre de l’Éducation de la FWB, a réuni tous les acteurs scolaires pour organiser la fin de l’année et définir les différentes modalités de reprise. Celles-ci ont été précisées en commission, notamment sur le port du masque.

UWE: un risque de 50.000 chômeurs supplémentaires en Wallonie

L’Union wallonne des entreprises (UWE) a publié ce jeudi une enquête qui estime que 14% du personnel actuellement en chômage temporaire risquent de migrer vers un chômage définitif.

