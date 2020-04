Participe au «Citajump Challenge»: le défi lancé par le CHR de la Citadelle de Liège sur Facebook

Le #citajumpchallenge, c’est le nom du défi lancé par le CHR de la Citadelle, à Liège. Et ce, à l’image du personnel hospitalier sautant de joie, et dont les photos ont fait le tour du monde.

Cette photo, à la Une de médias internationaux, a été prise dans les couloirs de l’hôpital du CHR de la Citadelle. On y voit trois personnes du corps médical habillées en cosmonaute, sautant de joie histoire de relâcher la pression due à la pandémie Covid-19. L’image, photographiée par une agence photo, a ainsi été à la Une d’un journal mexicain «Milenio», ainsi que sur le site de «ABC News».

Une photo qui a donné l’envie à Antoine Gruselin, le porte-parole du centre hospitalier, de lancer un challenge sur Facebook, baptisé #citajumpchallenge.

L’idée? Habille-toi comme tu veux, invite éventuellement l’une ou l’autre personne à tenter ce pari fou, mais en respectant scrupuleusement les règles de distanciation sociale. Tant qu’à faire, pare-toi de ton plus beau masque (autant prendre le pli) et demande à quelqu’un de passage s’il veut bien immortaliser ce beau moment de solidarité (toujours en respectant les règles de distanciation sociale…).

Mais attention: fais quelques échauffements. Et au troisième top… Jump!

«Négocie habilement la retombée sur terre (nos urgences sont un peu occupées en ce moment)», conseille l’hôpital. «Publie ensuite ta photo sur ton réseau social favori, en mentionnant le #citajumpchallenge et en reprenant le texte intégral du challenge. Défie 5 de tes amis(e)s à faire de même (parce que plus on est de fous, plus on rit). Attention! Seules 3 figures sont admises: l’ange, le salut-tête et la lévitation (voir photo). A gagner: une place dans l’exposition photo qui sera spécialement organisée dans les mois qui viennent...»