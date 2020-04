Coronavirus: tous les élèves de 6e primaire devront porter le masque, peu importe leur âge

Samedi dernier, Caroline Désir, ministre de l’Éducation de la FWB, a réuni tous les acteurs scolaires pour organiser la fin de l’année et définir les différentes modalités de reprise. Celles-ci ont été précisées en commission, notamment sur le port du masque.

Les élèves de primaire et de secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles en savent un peu plus sur la reprise des cours.

Un retour à l’école très partiel et progressif, et dans le respect strict des mesures de sécurité et de santé publique, comme l’a précisé ce samedi Caroline Désir, ministre de l’Éducation.

Cela concerne les élèves de 6e primaire et de rhéto, et de 7e dans l’enseignement professionnel, à partir du 18 mai et de 1-2e primaire et 2e secondaire à partir du 25 mai.

Dans la circulaire, parmi les conditions pour un retour à l’école, le port du masque est obligatoire pour les élèves de 12 ans et plus ainsi que pour le personnel.

Mieux adapté à la réalité

Oui, mais tous les élèves de 6e primaire n’ont pas encore 12 ans!

En commission de l’éducation, ce mercredi, Caroline Désir a confirmé que le port du masque serait obligatoire pour tous les élèves de 6e primaire, quel que soit l’âge. «Le port du masque en tissu sera requis, pour tous les membres du personnel et pour les élèves dès la 6e primaire. Si les experts le recommandent à partir de 12 ans, cette limite d’âge nous semblait un peu absurde pour les élèves de 6e primaire, qui n’ont pas tous atteint l’âge de 12 ans. On englobe donc la totalité.»

Un doute donc levé par la ministre, même si cette reprise partielle des cours suscite toujours autant de doutes et d’inquiétudes, chez les parents comme les professeurs.