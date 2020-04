Annulé, le festival «Les Inattendues» se réinvente en numérique

Comme il fallait s’y attendre, et au vu de la décision du Conseil National de sécurité, visant à interdire tous les rassemblements jusqu’au 31 août, la 10e édition du Festival les [rencontres] Inattendues est annulée. Un événement numérique sera néanmoins organisé le samedi 29 août.

La 10e édition du Festival les [rencontres] Inattendues devait se tenir dans les lieux patrimoniaux de la ville de Tournai, les 28, 29 et 30 août prochains. Les organisateurs viennent d’annoncer l’annulation de l’événement alliant philosophie et musique… du moins dans sa forme «traditionnelle»!

Car le silence n’est pas sa philosophie, l’équipe du Festival les [rencontres] Inattendues a souhaité se réinventer en invitant le public à découvrir une forme alternative et digitale d’un événement ponctuel qui sera programmé le samedi 29 août 2020.

Un événement ponctuel et virtuel le 29 août

«Même si notre programmation était quasi bouclée pour offrir au public comme à l’accoutumée des moments exceptionnels, il nous semblait impensable de concevoir un été sans rencontres inattendues», insistent les organisateurs.

Le thème «Où allons-nous?» sera le fil conducteur de l’événement numérique, à l’image du festival ancré dans la création, l’actualité, la pensée et la musique. «De nouvelles créations spécialement conçues pour ce laps de temps limité prendront place sur la toile au travers de nos médias partenaires dont No Télé, notre site internet et sur les réseaux sociaux. » Le programme complet de l’événement inattendu et virtuel sera dévoilé dans le courant de l’été.