Vingt grands festivals de cinéma s’unissent autour d’un événement virtuel

L’événement «We Are One: A Global Film Festival» rassemblera les festivals de Cannes, Venise et Berlin, entre autres.

Vingt festivals de cinéma de premier plan, notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont organiser ensemble un événement virtuel gratuit, dans l’idée de lever des fonds contre le Covid-19. Ce festival «We Are One: A Global Film Festival» (nous ne faisons qu’un: un festival mondial du film, ndlr), qui se déroulera du 29 mai au 7 juin sur Youtube, proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles.

Cette initiative est lancée par le festival du film de Tribeca à New York mais tout est coorganisé par vingt grands festivals internationaux.

Tokyo, Jérusalem, Sundance, Locarno, Cannes, Venise, Annecy, Berlin ou encore Toronto, entre autres, se chargeront de leurs propres programmations pour une diffusion de films sur la plateforme, et ce de façon gratuite et sans publicité.

A travers une section sur Youtube, les spectateurs seront invités à faire des dons directement. Les profits engrangés seront reversés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’à des associations caritatives.