La capitale australienne Canberra est parvenue à se défaire du coronavirus

Il s’agit du premier territoire du pays à se débarrasser du virus qui a coûté la vie à trois personnes dans l’entité fédérée.

Le petit territoire de la capitale australienne Canberra est la première entité fédérée d’Australie à annoncer, jeudi, s’être débarrassé du coronavirus.

La juridiction du Territoire de la capitale australienne (TCA) a annoncé jeudi ne plus enregistrer de cas actifs de Covid-19 dans son territoire, qui est toutefois le plus petit des huit entités fédérées que compte l’Australie (avec une superficie d’à peine 2.358 km2). La dernière personne qui avait été testée positive dans la capitale est désormais guérie. En tout, 106 ont été diagnostiqués infectés par le nouveau coronavirus à Canberra, et trois personnes y ont perdu la vie.

Jeudi, le Territoire du Nord a aussi annoncé son intention de lever les restrictions mises en place pour éviter la propagation du virus dès le 1er mai, selon un plan s’étalant jusqu’au 9 juin avec la réouverture des commerces. Plusieurs États australiens ont doucement commencé à assouplir ces restrictions, encouragés par un ralentissement de la hausse du nombre des nouveaux cas de Covid-19 en Australie.

Assouplissement prévu, mais pas encore de rassemblements

Mercredi, le Premier ministre Scott Morrison avait concédé que son pays n’était plus «très loin» d’un assouplissement de ces restrictions, mais qu’il était cependant peu probable que des rassemblements de masse, des événements sportifs ou des vacances à l’étranger soient de mise prochainement.

Actuellement, seuls les Australiens et résidents permanents sont autorisés à rentrer dans l’île-continent, moyennant une isolation de 15 jours dans un hôtel, dès leur arrivée à l’aéroport.

Le gouvernement australien a mis à disposition application pour smartphone visant à détecter plus facilement les chaînes de contamination, qui a été téléchargée par 3 millions de personnes en trois jours.

Nombre de nouveaux cas en baisse

L’Australie a enregistré quelque 6.700 cas de maladie Covid-19, dont 91 ont été mortels, pour une population d’environ 25 millions d’habitants. Le nombre de nouveaux cas est en baisse sensible depuis la semaine dernière.

En Nouvelle-Zélande voisine, 1.129 cas d’infection ont été confirmés, avec sept personnes traitées à l’hôpital.

Selon la Première ministre du pays, Jacinda Ardern, 75% de l’économie opère dorénavant depuis un allégement des restrictions. Elle a toutefois estimé qu’il était vital «que nous gardions nos distances physiques et restions à la maison s’il n’y a pas de raisons valables de sortir».