L’autoroute A8 Tournai-Bruxelles bloquée

La circulation est à l’arrêt à hauteur de Lessines où un arbre entrave les 2 bandes de circulation de l’autoroute A8 en direction de Bruxelles. Afin d’éviter d’être bloqué, il est conseillé de quitter l’autoroute à la sortie n°29 à Ghislenghien (Ath).

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, peu après 06h15 du matin, qu’un arbre était tombé sur l’autoroute A8 Tournai-Bruxelles entre Lessines et Halle. «L’arbre entrave les deux bandes de circulation. Dès lors, on a dû totalement fermer l’autoroute. Nous avons envoyé sur place un camion pour le tronçonnage et un véhicule pour le balisage. Les opérations sont en cours. En venant de Tournai, il est conseillé de sortir à la descente n°29», indique le dispatching des pompiers de la zone Wapi. La chute de cet arbre n’a fait aucune victime.