Emmanuel André à la tête du comité testing

La conférence interministérielle des ministres de la Santé réunie mercredi a confirmé la désignation du Professeur Emmanuel André à la coordination du comité interfédéral «testing & suivi des contacts» lancé le 24 avril dernier et constitué de représentants des ministres de la Santé chargés du suivi des contacts, ainsi que d’un groupe d’experts.

Emmanuel André était jusqu’à la fin de la semaine dernière porte-parole interfédéral francophone de la lutte contre le Covid-19.

Le comité lui-même aura notamment pour tâche de veiller à la dotation en personnel du call center chargé des relations avec les personnes ayant été en contact avec une personne identifiée comme porteuse du virus COVID-19, et sera chargé des instructions pour les collaborateurs du call center.

Le groupe peut également faire des propositions en matière de stratégie de dépistage.

Le comité restera en contact étroit avec d’autres experts et groupes de concertation, notamment la Conférence interministérielle Santé publique.

La Conférence interministérielle a par ailleurs confirmé le lancement de la phase de démarrage, lundi prochain, du suivi des contacts des cas positifs de Covid-19.

Dans ce contexte, le gouvernement fédéral finalise le cadre juridique précis qui vise à garantir la protection de la vie privée. Cette législation rendra également possible le développement d’applications permettant de soutenir et de faciliter le suivi des contacts.

La conférence interministérielle a par ailleurs précisé qu’à partir de lundi prochain, le 4 mai, le dépistage des personnes qui ne résident pas dans des collectivités (hôpitaux, maisons de repos, structures d’accueil pour personnes handicapées,…) sera coordonné par les cercles de médecine généraliste dans le cadre des soins de santé de première ligne.

Tout médecin individuel peut, s’il dispose du matériel ainsi que du matériel de protection nécessaires à sa réalisation, effectuer lui-même le test de ses patients.

Cependant, le médecin peut également orienter le patient vers un centre de tri, qui fonctionnera donc comme un «centre de dépistage». Ce système sera également évalué et étendu progressivement pour atteindre sa capacité maximale à partir du 11 mai.

Enfin, la distribution globale du matériel de protection individuelle (‘personal protective equipment’) au secteur des soins sera coordonnée de manière plus intensive entre l’autorité fédérale et les entités fédérées. Par exemple, des informations seront partagées sur les fournisseurs fiables, les niveaux de stock, les commandes, les livraisons, etc.

Les ministres se sont également engagés à créer un stock de solidarité. Chaque gouvernement peut y faire appel pour répondre aux besoins urgents et aigus de sa Région.