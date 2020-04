VIDÉO | Coronavirus: la gare de Tournai vidée de son mobilier

Comme toutes les gares du pays, celle de Tournai a été vidée de son mobilier afin d’éviter la propagation du virus. D’autres mesures seront d’application dès le 4 mai.

La gare de Tournai sans ses bancs et autres pièces de mobilier apparaît plus belle encore. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Et comme nous le rappelle la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux, «en plus des mesures générales demandées à tous (distance sociale, nettoyage des mains régulier à l’eau et au savon), de nombreuses autres mesures en matière d’hygiène et de distanciation sociale sont prévues?dans les gares dans le cadre du déconfinement progressif mis en place par le gouvernement: à partir du 4 mai, nos voyageurs, à l’instar de notre personnel sur place, doivent obligatoirement porter un masque bucco-nasal ou toute alternative protégeant le nez ainsi que la bouche et ce dès l’entrée en gare, sur les quais, dans les trains, la fréquence de nettoyage des espaces sera intensifiée. Les surfaces de contact sensibles seront désinfectées tout au long de la journée dans les plus grandes gares et une fois par jour dans les autres gares, enfin, une signalétique sera mise en place pour gérer les flux de voyageurs».

La SNCB insiste en outre pour que, dans le cadre de la lutte contre cet ennemi invisible, chacun apporte sa pierre à l’édifice?: la SNCB elle-même bien entendu, mais aussi les autres compagnies de transport ainsi que les voyageurs.

«Le respect des mesures sanitaires est aussi avant tout une question de civisme et de responsabilité collective», rappelle Elisa Roux. À cet effet, nous lançons #MoveSafe, une action qui présente les nouvelles mesures prises par la SNCB ainsi que les recommandations et demandes formulées auprès de nos voyageurs, pour voyager, ensemble, en toute sécurité. Elle est diffusée depuis ce 27 avril sur le site internet de la SNCB et surles réseaux sociaux, mais aussi sur les écrans digitaux dans les gares, en affichage (2m² et 1m²) et via les annonces sonores.»