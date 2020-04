S’initier en ligne au e-commerce, juste avant le déconfinement

La Maison de l’Entreprise propose une formation virtuelle au e-commerce le 5 mai prochain

Le rôle de l’intercommunale IDEA et de la Maison de l’Entreprise, c’est de soutenir les entreprises. Parmi les actions de soutien, il y a des ateliers de formation qui abordent diverses thématiques.

Celle du prochain atelier le 5 mai concerne l’e-commerce. Le but est d’initier ou de renforcer les connaissances en e-commerce des participants. Si la thématique est récurrente, elle tombait à pic à l’heure où le seul moyen de continuer une activité en ces temps de confinement était de se mettre à la vente en ligne.

Mais comme nous serons toujours en confinement mardi prochain, l’atelier physique a été transformé en «e-forums». Deux sessions de deux heures sont prévues: une à 13 h 30 autour de la question du choix de la plateforme d’e-commerce et une seconde à 16 h sur comment vendre en ligne à l’international.

Les e-forums, qui peuvent monter jusqu’à une quarantaine de participants virtuels, sont accessibles sur inscription via la plateforme InfoPME de l’IDEA.

Accompagnement multifacettes pour les entrepreneurs

Par ailleurs, l’IDEA a développé d’autres dispositifs de soutien aux PME. Plus de 250 entreprises ont d’ores et déjà pu bénéficier d’un accompagnement spécifique par les développeurs d’activité d’IDEA et LME. Un accompagnement multifacettes qui peut porter sur le plan financier, la réorientation de l’activité ou de son plan financier suite à la crise ou bien encore un passage en revue des mesures spécifiques de soutien.

Un important travail de sensibilisation a aussi été réalisé sur le site www.info-pme.be ou bien encore les réseaux sociaux afin de mettre à disposition des entreprises des outils compilant toutes les mesures spécifiques mises en place pour les entreprises dans le cadre de la crise Covid-19 et la création d’une adresse mail spécifique covid.coeurduhainaut@info-pme.be.