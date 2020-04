Des shots ou un resto: pourquoi le «neknomination» rassemble-t-il tant de monde?

C’est le besoin d’entretenir le lien social qui pousserait bon nombre d’internautes à relever le défi du «neknomination». On fait le point avec Pierre Maurage, professeur à la Faculté de psychologie de l’UCLouvain.

Affonner des shots d’alcool à la santé de ses amis sous peine de devoir payer un resto... Sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous êtes nombreux à avoir vu défiler le «neknomination». Un défi apparu en 2014 qui a refait surface et qui a été relevé par bon nombre d’internautes. Mais pourquoi un tel engouement tant chez les jeunes que chez les adultes?

Pour répondre à cette interrogation, nous avons contacté Pierre Maurage, professeur à la Faculté de psychologie de l’UCLouvain. Pour lui, ce challenge serait avant tout un moyen d’entretenir le lien social. «L’objectif est en effet bien différent par rapport au défi de base qui consiste à atteindre l’état d’ivresse le plus vite possible», observe le professeur expert en matière d’alcool. «Aujourd’hui, relever le défi, c’est une manière de trinquer avec ses amis. En période de confinement, on cherche à maintenir les contacts de façon ludique. On le voit, certains se déguisent et font des blagues en buvant leurs shots. Même des enfants se sont pris au jeu avec des softs.»

«L’alcool cime liens sociaux»

Selon cet expert, le phénomène ne doit pas être dramatisé,même si des challenges sans alcool sont à privilégier. «Depuis longtemps, l’alcool cime liens sociaux. Ce n’est donc pas étonnant de voir apparaître ce genre de défi», explique-t-il. «Ce qui est plus inquiétant, c’est la place importante qu’occupe l’alcool dans notre société. Mais ce problème n’est pas nouveau.»

Dans ce contexte, Pierre Maurage appelle toutefois les parents à la réflexion vis-à-vis de leurs enfants. Explications... «Avec ce genre de jeu, il faut faire attention à ne pas survaloriser l’alcool. Les enfants et adolescents pourraient se poser des questions: pourquoi se filmer en train de boire des shots l’après-midi? Pourquoi est-ce «normal» d’affonner pour répondre au défi de ses amis?», affirme-t-il. «Il faut éviter qu’il y ait une sorte d’écart entre le monde des adultes où l’alcool est mis en avant et le monde des adolescents dans lequel il est interdit.»