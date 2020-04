Plus de 200 000 masques commandés par la Province

La Province de Namur a décidé de lancer des appels d’offres pour l’achat de plus de 200.000 masques, a indiqué mercredi son collège. Plus de la moitié est destinée à un groupement de communes.

«Dans son rôle de supracommunalité, la Province de Namur avait créé une centrale d’achat à destination des communes», a expliqué l’instance provinciale. «Cette centrale d’achat est aujourd’hui activée afin de permettre aux communes de se joindre au marché.»

Les appels d’offres portent sur l’achat de 113.000 masques en tissu et 106.000 masques chirurgicaux. Quinze communes sont déjà concernées, à savoir Assesse, Cerfontaine, Éghezée, Fernelmont, Florennes, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, La Bruyère, Ohey, Rochefort, Sombreffe, Viroinval et Yvoir. D’autres pourraient les rejoindre.

En termes de répartition, 102.000 masques en tissu et 21.000 masques chirurgicaux sont destinés aux communes pour l’heure. Le reste est lui directement destiné à la Province de Namur pour protéger son personnel ainsi que les élèves et étudiants de ses écoles et instituts de formation. Quelque 85.000 masques chirurgicaux sont notamment attendus pour le personnel médico-social provincial (services de santé mentale, services de santé scolaire).

La livraison des masques est requise dans un délai de cinq semaines maximum, a encore précisé la province.