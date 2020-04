Les recyparcs pourront accueillir du bois et des encombrants sans rendez-vous

Les encombrants et le bois seront aussi acceptés dans les recyparcs à partir de mardi prochain.

Le Bureau exécutif d’in BW s’est réuni ce mardi et a pris de nouvelles mesures à adopter dans les recyparcs du 4 au 17 mai inclus et après une réunion de concertation syndicale et la consultation du personnel.

Les mesures:

1. Ouverture Les 16 recyparcs (celui d’Ittre étant toujours fermé pour cause de travaux) seront ouverts du mardi au samedi inclus (pour permettre aux habitants ayant repris le travail d’y avoir accès plus facilement), et ce, aux horaires habituels (en semaine de 10 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 17 h). Les recyparcs resteront donc fermés les lundis jusqu’à nouvel ordre (le contrôle des règles de distanciation nécessite une intensité de personnel ne nous permettant pas de couvrir 6 jours). Par conséquent, ceux-ci seront fermés du vendredi 1er mai (Fête du Travail) au lundi 4 mai inclus et ils rouvriront le mardi 5 mai.

2. Nouvelles matières autorisées Ayant pu acter le bon comportement de chacun depuis la réouverture du 22 avril dernier, l’inBW élargit les matières autorisées aux encombrants et au bois (en plus des déchets verts et des papiers-cartons). Deux matières différentes maximum pourront être déposées par passage pour éviter que trop de visiteurs ne se retrouvent autour d’un même conteneur! Le volume maximal autorisé est de 2m3/visite et l’accès est réservé aux citoyens (pas aux PME).

3. Sans rendez-vous Les visiteurs seront accueillis sans prise de rendez-vous préalable sur le site internet (vu les durées de déchargement multiples à prendre en considération). Le système d’inscription reste effectif jusqu’au jeudi 30 avril inclus. Tout mettre est mis en œuvre pour garantir la sécurité des préposés et des citoyens. C’est pourquoi, afin d’éviter une fréquentation massive, un maximum de trois véhicules sera autorisé par préposé présent sur le parc (à l’exception de celui prenant en charge l’accueil des visiteurs à l’entrée). Selon les parcs, ce nombre sera donc de 6 ou de 9 voitures simultanément.

4. Autres mesures Les mesures de précaution sanitaire suivantes restent bien entendu d’application et celles-ci seront scrupuleusement respectées: distanciation sociale d’1m50 entre chaque usager; maximum deux personnes à bord de chaque véhicule (pas d’aide pour la manipulation des déchets par les préposés); port du masque obligatoire pour tout le monde; port de gants fortement recommandé; pas d’outils mis à la disposition des usagers (ceux-ci devront apporter leur propre matériel: pelle, fourche,…); pas d’accès au local des préposés. L’inBW en profite pour remercier l’ensemble de son personnel (administratif et de terrain) mais aussi les mandataires, agents communaux, agents «constatateurs», gardiens de la paix, les zones de police locale et toutes les personnes qui rendent possible la remise en route progressive de ce service public en organisant l’accueil des visiteurs, en garantissant la sécurité routière et en faisant respecter les règles.

«Un grand merci aussi aux habitants du Brabant wallon et de Braine-le-Comte pour le comportement exemplaire affiché par la très grande majorité d’entre eux dans des circonstances difficiles. L’agressivité d’une petite minorité ne doit pas occulter la courtoisie et le respect du plus grand nombre.»