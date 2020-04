16 000 masques et 2 000 blouses produits par le fabricant de lingerie Van de Velde

La firme de lingerie Van de Velde a fabriqué ces dernières semaines 16.000 masques réutilisables et plus de 2.000 tabliers pour le personnel des hôpitaux et autres institutions de soins.

La production a démarré spontanément en mars au sein de l’atelier de Schellebelle. Depuis, l’entreprise a fourni gratuitement des masques et a publié ses patrons et modes d’emploi en ligne.

Van de Velde a conclu pour cette action des partenariats avec les entreprises Microtherm, qui découpe le matériel stérile, Jetcar Expressdienst pour les livraisons aux hôpitaux et Kearney, qui assure la coordination.

Pour l’instant, le fabricant de lingerie a déjà fourni 16.000 masques buccaux et 2.000 tabliers médicaux. «Tant qu’il y a une demande, nous restons engagés», indique l’entreprise mercredi.