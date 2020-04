Coronavirus | Un premier mai virtuel en WAPI

La fête du travail - rebaptisée par certains comme étant la fête du télétravail - ne pourra donné lieu aux rassemblements traditionnels ce premier mai. Il faudra dès lors trouver d’autres moyens pour s’adresser aux militants…

Confinement oblige, les traditionnels rassemblements ne pourront avoir lieu comme à l’accoutumée le jour de la fête du travail, ce 1er mai. Il faudrait en réalité plutôt évoquer la fête du télétravail et au PS, c’est via un live Facebook (relayé sur le site du parti ainsi que sur les pages des différents interlocuteurs) que s’exprimeront successivement, ce jeudi 30, à partir de 18 h 20, le président du parti Paul Magnette et chaque président des 14 fédération régionales, dont Ludivine Dedonder pour la Wapi, qui devrait être la 6e à intervenir. Chaque discours sera limité à deux minutes. En Wapi toujours, le premier mai, c’est via une capsule vidéo, également diffusée sur les réseaux (à partir de 8 h 30) que s’adresseront aux militants Jean Pierre Genbauffe, Secrétaire Général de Solidaris Mutualité Mons/Wallonie Picarde, Gaetan Vanneste, secrétaire régional FGTB et Ludivine Dedonder, présidente de la fédération PS de Wapi.