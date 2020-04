Les communes côtières veulent accueillir les vacanciers locataires dès le 8 juin

Les bourgmestres des communes de la côte belge souhaitent à nouveau accueillir les vacanciers locataires d’appartements dès le 8 juin, ont-ils décidé mercredi en concertation.

Les 10 maïeurs concernés ont discuté d’un plan pour l’été. Ils veulent aussi accepter à nouveau dès le 18 mai les propriétaires de seconde résidence.

Les bourgmestres n’ont encore rien décidé de concret mais ont discuté des grandes lignes de ce plan. Ils veulent ainsi à nouveau accepter dès le 18 mai prochain les propriétaires de seconde résidence et les adeptes du camping.

Les locataires d’appartements de villégiature seraient en ce qui les concerne à nouveau les bienvenus dès le 8 juin. «Cela évidemment dans la mesure où le cadre fédéral le permet. Nous n’autoriserons pas ce qui n’est pas sécurisé. Il s’agira certainement de progresser en plusieurs phases», a affirmé le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé.

Ce n’est que plus tard que touristes d’un jour seront autorisés à revenir à la Côte et commerces horeca à rouvrir. Chaque commune va devoir maintenant élaborer son propre plan. «On se revoit le 11 mai et d’ici là, un plan précis pour les plages et la sécurité aura été développé en collaboration avec la police». Ensuite, ce sera au tour de l’organe provincial Westtoer de couler tout cela dans un plan général pour le littoral.

Le port du masque sur la digue ou la plage n’a pas été évoqué.