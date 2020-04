Coronavirus: les salariés travaillent en moyenne 10 heures de moins par semaine

Les hommes et les femmes ayant un contrat à temps plein ont travaillé en moyenne 10 heures de moins par semaine pendant la crise du coronavirus, ressort-il des premiers chiffres d’une enquête sur les occupations quotidiennes, menée par la Vrije Universiteit Brussel (VUB). La présence d’enfants au sein du ménage semblerait surtout avoir un impact majeur sur le travail des mères.

L’impact du coronavirus se fait ressentir sur le rythme de travail, car 68,5% des femmes déclarent que la crise sanitaire a une influence majeure sur le travail. Les hommes sont 58,5% à partager ce constat.

La présence des enfants au sein du ménage semble avoir un impact considérable sur les horaires de travail des pères et surtout des mères. Les hommes travaillant à temps plein sans enfants indiquent qu’ils consacrent en moyenne 9,52 heures de moins à leur activité professionnelle par semaine, tandis que pour les hommes avec enfants, ce chiffre atteint les 9,14 heures. Les femmes travaillant à temps plein sans enfants consacrent en moyenne 8,14 heures de moins à leur activité professionnelle, mais les femmes avec enfants voient leur temps de travail diminuer jusqu’à 13,21 heures par semaine. Cela représente près d’un tiers des heures de travail normales.

Les chercheurs ont par ailleurs constaté le maintien d’un rythme de travail fixe par les télétravailleurs. En effet, la majorité d’entre eux travaillent entre 9h et 12h et entre 13h30 et 16h30. La pause de midi est en moyenne un peu plus longue et la journée de travail un peu plus courte.

L’enquête menée par la VUB poursuit l’analyse des effets à long terme ainsi que de ceux du déconfinement. Il est possible de participer à l’enquête en français, néerlandais et anglais

Dans le cadre de cette enquête, 2.417 répondants ont rempli le questionnaire, 310 participants ont tenu un journal pendant une semaine entière et 590 répondants ont tenu un journal pendant au moins une journée entière.