La Ville de Bruxelles va cartographier son sous-sol pour y enraciner les arbres

Pour planter un arbre dans Bruxelles, il faut viser entre les câbles de télécoms, les conduites de gaz et d’eau voire les tunnels du métro. Pour ne plus s’en remettre au hasard, et laisser des places vierges de tous arbres, la Ville va cartographier ses sous-sols.

La Ville de Bruxelles a prévenu en début de législature: elle veut reverdir. Un plan canopée a même été lancé qui doit planter des arbres tous azimuts. Mais sur le terrain, force est de constater que les feuillus se font attendre.

C’est pourquoi l’échevine de l’Urbanisme Ans Persoons (sp.a) annonce une cartographie du sous-sol bruxellois «qui indiquera tous les endroits où on peut planter des arbres et où ceux-ci peuvent se développer».

«Nous partirons du sous-sol»

Il faut tenir compte des impétrants. Cabinet Persoons Car planter dans Bruxelles n’est pas une mince affaire. Sous le trottoir s’entrecroisent les conduites de gaz, d’électricité, d’eau, les câbles de télécoms, sans parler des tunnels de trams et de métros. Or, comme le dit Persoons, «pour qu’un arbre grandisse, il faut de l’espace». D’où «l’incompréhension des habitant.e.s qui demandent plus de verdure». L’échevine se refuse aussi aux arbres en pot: «ils ne vont pas y croître dès lors que les racines ne peuvent pas s’y étendre. De plus, les bacs à plantes servent souvent à accueillir les déchets».

Dès lors, l’idée est d’inverser une logique encore trop souvent mise en pratique dans les développements urbanistiques. Plutôt que de dessiner des plans d’espaces publics et d’ajouter les arbres à la fin «alors que les espaces ne sont pas adaptés», la Ville procédera dans l’autre sens. «Nous partirons du sous-sol: nous regarderons là où il y a assez d’espace pour que les racines se développent. Puis nous dessinerons un plan qui intègre les arbres». L’objectif: planter «partout».

Laeken et quartier européen

Deux projets pilote à Laeken et dans le quartier européen. Cabinet Persoons Très concrètement, deux projets pilotes seront lancés dans deux semaines. Les quartiers-cibles: le Bas de Laeken (146.000€) et le Quartier Européen (135.000€). Point commun: «un grand besoin de verdure». Le premier, très dense, manque d’espaces publics alors que le second, monofonctionnel, ne compte que peu de taches vertes en rue pour briser son gris administratif.

Ainsi, le bureau d’étude Evora va cartographier le sous-sol de ces deux quartiers. «Tous les éventuels obstacles à la plantation seront identifiés». Des tranchées seront creusées pour étoffer la vue. Ensuite, une carte synthétisera les données. Ne restera au service des espaces verts qu’à entrer en action.

En parallèle, le bureau d’étude élaborera un plan d’aménagement végétal par quartier, qui suggérera même les espèces préconisées. Persoons: «Des zones prioritaires seront sélectionnées en concertation avec les habitants».