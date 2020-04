«After Life», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Swallow», «Skate Kitchen», «La terre et le sang»: voici nos 5 choix streaming & VOD du 29 avril

Deux séries et trois films sont au menu de ce mercredi 29 avril: bon app! -

Le mercredi, c’est (provisoirement, quoique…) le jour de notre sélection streaming & VOD. Avec, ce 29 avril, Ricky Gervais qui poursuit son deuil, une humoriste juive dans le New York dans années 50 ou encore des femmes et leur skate. Notre «team cinéma» (la seule, la vraie) reste mobilisée pour vous dire ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire, vous connaissez la musique.

1 After Life

Netflix (2 saisons) Série de & avec Ricky Gervais. Avec aussi Tom Basden et Kerry Godliman. Durée: 6 épisodes de 30 minutes.

Ce que ça raconte

Tony, veuf inconsolable et suicidaire, décide d’être plus «zen» et fait de son mieux pour devenir un brave type.

Ce qu’on en pense

Ricky Gervais ouvre ici un autre registre où il accorde une large place aux sentiments et livre une très belle et grande déclaration d’amour aux femmes. C’est bouleversant!

La critique complète

2 The Marvelous Mrs. Maisel

Amazon Prime (3 saisons) Série de Daniel Palladino, Amy Sherman-Palladino & Daniel Attias. Avec Rachel Brosnahan et Alex Borstein. Durée: entre 49 minutes et 1 heure par épisode.

Ce que ça raconte

Dans le New York des années 50, une mère de famille juive quittée par son mari devient l’étoile montante du stand-up grâce à une bonne grosse biture.

Ce qu’on en pense

Les passages sur scène valent leur pesant de bretzels, mais cette série addictive, c’est surtout l’histoire de l’émancipation inattendue d’une femme au cœur d’un monde d’hommes (et d’une famille juive un poil envahissante). Fameux.

La critique complète

3 Swallow

VOD Drame de Carlo Mirabella-Davis. Avec Haley Bennett, Austin Stowell et Denis O’Hare. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Jeune épouse promise à une vie riche et aisée, Hunter développe pourtant un trouble compulsif du comportement qu’elle n’arrive pas à contrôler…

Ce qu’on en pense

Un thriller psychologique fin dans un décor à la Desperate Housewives, qui monte en puissance au fur et à mesure que son héroïne révèle ses secrets.

La critique complète

4 Skate Kitchen

VOD Drame de Crystal Moselle. Avec Kabrina Adams, Emmanuel Barco et Rachelle Vinberg. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Camille découvre la liberté grâce au skate-board et à ses nouvelles copines «skateuses».

Ce qu’on en pense

Une autre histoire d’émancipation, au cœur d’un milieu surtout dominé par les mecs à casquettes. Pas mal.

La critique complète

5 La terre et le sang

Netflix Film d’action de Julien Leclercq. Avec Sami Bouajila, Sofia Lesaffre et Eriq Ebouaney. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Saïd est propriétaire d’une scierie. Mais il ne sait pas que l’un de ses employés y a caché une voiture remplie de drogue. Lorsque le cartel arrive pour la récupérer, Saïd va tout faire pour protéger ses terres…

Ce qu’on en pense

Film franco-belge nerveux qui a pour seul but d’offrir une surdose d’action. Efficace mais déjà vu.

La critique complète