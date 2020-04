Hillary Clinton soutient Joe Biden dans la course à la Maison Blanche

Hillary Clinton a annoncé mardi son soutien au candidat démocrate Joe Biden pour la présidentielle de novembre, en taclant le président américain Donald Trump.

«Je veux ajouter ma voix à tous ceux qui vous soutiennent pour devenir notre président», a déclaré l’ancienne secrétaire d’État, qui avait perdu la présidentielle contre le milliardaire républicain en 2016.

«Pensez juste à la différence que cela ferait en ce moment si nous avions un président qui non seulement écoutait la science, plaçait les faits avant la fiction, mais aussi nous rassemblait», a-t-elle ajouté. «Pensez à ce que cela ferait si nous avions un vrai président et pas juste quelqu’un qui en joue un à la télévision».

