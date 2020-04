31 communes et des blouses d’hôpital

Les 31 communes de l’arrondissement de Huy-Waremme ont répondu à l’appel lancé par le CHU de Liège pour confectionner des blouses et surblouses (+À lire | Les communes relais des «kits blouse»). Le CHU craignait que les hôpitaux se retrouvent en manque de blouses et surblouses. Elles seront ainsi proposées au personnel médical des centres hospitaliers de toute la province. Nom de l’opération? «Coudre contre le Covid». L’appel était lancé aux couturières bénévoles de toutes les communes de la province. 3 400 d’entre elles ont décidé de s’y mettre. Sur l’arrondissement de Huy-Waremme, ce sont environ 350 couturières, des 31 communes, qui sont prêtes à relever le défi. Les administrations communales servent de relais. C’est là qu’elles viennent chercher les tissus et ramener les blouses et surblouses une fois faites. Il n’y a qu’un seul contact par semaine afin de ne pas multiplier les occasions de se rencontrer. L’engouement est tel que la distribution se fera un peu plus tard que prévu, dès la semaine prochaine.