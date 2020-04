Province de Luxembourg: les hôpitaux préparent la reprise

Les consultations reprennent petit à petit chez les médecins généralistes

Cela fait plusieurs jours que des consultations reprennent chez nos médecins généralistes. Pas toutes les consultations bien sûr, et pas comme «avant».

«Il y a déjà un redémarrage progressif depuis une dizaine de jours, constate le dr Guy Delrée, président de l’association des médecins généralistes de Famenne-Ardenne. Plic-ploc, des consultations reprennent, au ralenti. Par exemple, pour des patients diabétiques ou des patients avec une hypertension mal contrôlée. La population ne peut pas rester sans soins de 1re ligne de manière prolongée.»

Même constat dans le sud de la province avec le dr Christian Mergeai, président de l’association des médecins généralistes du Sud Luxembourg. «Tout doucement, il y a une activité qui reprend pour des problèmes moyennement urgents, comme des maux de dos. Il y a clairement une demande des patients. Et il y a une demande de part et d’autre pour reprendre un suivi des patients souffrant de maladies chroniques. Il y a des problématiques où on demandait aux gens d’attendre. Cela fait plus d’un mois maintenant qu’ils attendent. Le gros de l’épidémie est passé, même si on doit se méfier d’une 2e vague épidémique. »

Bien sûr, pour les patients présentant un ou des symptômes pouvant être lié à une infection au coronavirus, la consultation par téléphone reste et restera de mise.

Au-delà des cas urgents, tout doucement, des généralistes commencent à recevoir des cas semi-urgents.

Les médecins sont prêts à s’adapter et s’adaptent déjà: consultation sur prise de rendez-vous uniquement, demander au patient de porter un masque, hygiène des mains… Même si cela reste le règne de la débrouille pour s’équiper en protections. «Il faut une reprise progressive, prudente et disciplinée», conclut le dr Delrée. Une reprise déjà amorcée.