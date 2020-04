Nasser Al-Khelaïfi, patron de beIN Media et du PSG, jugé en septembre en Suisse

Nasser Al-Khelaïfi, patron du groupe de télévision beIN Media et du club de football du Paris Saint-Germain, sera jugé en septembre en Suisse dans une affaire de corruption liée à l’attribution de droits TV du Mondial de football, annonce la justice suisse.

Le président du PSG sera jugé à partir du 14 septembre en compagnie du Français Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, et d’un troisième homme dont le nom n’a pas été communiqué. Ils sont poursuivis pour gestion déloyale et instigation à la gestion déloyale, falsification de documents et de corruption passive.