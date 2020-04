La saison 2019-2020 des sports professionnels en France définitivement arrêtées

«La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre», a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe, mardi dans un discours à l’Assemblée nationale, douchant les espoirs des différents championnats interrompus depuis mi-mars en raison de la pandémie.

«Pour donner aux organisateurs d’événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives […], tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre», a-t-il également déclaré devant les députés..